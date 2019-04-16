Öğrenciler tarihi yerleri gezdi

KUMLUCA Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yürütülen ve Kumluca Kaymakamlığı, Kumluca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün de proje ortağı olarak destek verdiği ÇOGEP Siz Gülün ki Dünya Gülsün Projesi kapsamında, Kumluca'da eğitim gören lise ve üniversite öğrencilerine yönelik gezi düzenlendi. Gezi kapsamında Bilecik Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbeleri, Bursa Ulu Cami, Kozahan, Osman Gazi, Orhan Gazi, Emir Sultan türbeleri, Yeşil Cami, Cumalıkızık köyü; Çanakkale'de Şehitlik, Truva Atı, Aynalı Çarşı, Çimenlik Kalesiyle İzmir'de ise Şirince gezildi. İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Öğrencilerimiz, içerisinde köklü bir tarih barındıran gezimizle milli ve manevi duygularını en üst seviyeye taşıyarak vatan sevgisi ve coğrafyamızın eşsiz güzelliklerinin bilincine ulaştırılmıştır. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren bugünün temellerini geçmişin tarih kokan güzelliklerinden alan gezimiz süresince öğrencilerimizin mutluluğu bizleri de fazlasıyla mutlu etmiştir" dedi.