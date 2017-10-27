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Muhtarlar artık daha rahat

Alanya Belediyesi’nin, halkın muhtarlara daha kolay ulaşmasını sağlamak ve muhtarların daha modern, daha kullanışlı, daha rahat bir ortamda hizmet vermeleri amacıyla başlattığı Muhtar Ofisleri projesi devam ediyor

Muhtarlar artık daha rahat

Alanya Belediyesi’nin, halkın muhtarlara daha kolay ulaşmasını sağlamak ve muhtarların daha modern, daha kullanışlı, daha rahat bir ortamda hizmet vermeleri amacıyla başlattığı Muhtar Ofisleri projesi devam ediyor

27 Ekim 2017 Cuma 09:46
Muhtarlar artık daha rahat
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Haber: Alper KUTAY

İLK olarak Oba Mahallesi’nde hizmete açılan muhtar ofisinden sonra, Fığla ve Güllerpınarı Mahallesi’nde de muhtar ofislerinin yapımına başlandı. Genişleyen hizmet alanında yatırımlarını sürdüren Alanya Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarına ve taleplerine daha hızlı cevap vermek adına muhtar ofisleri projesini hayata geçiriyor. Çok amaçlı olarak projelendirilen muhtarlık ofisi binaları, çevresinde çocuklar için oyun grupları, basketbol ve voleybol sahaları da bulunuyor. 30 metrekare büyüklüğünde, içerisinde tuvalet, mutfak ve muhtarlık bölümü bulunan ofisler, kent estetiği açısından tek tip olarak projelendirilip inşa ediliyor. Oba Mahallesi'nde hizmete açılan muhtarlık ofisinin ardından Fığla ve Güllerpınarı Mahallesi'nde muhtar ofisi inşaatı sürdürülüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür eden Fığla Mahallesi Muhtarı Hilmi Türkeli ve Oba Mahallesi Muhtarı Mustafa Gürel,  muhtarlık ofisleri için duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
 

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Son Güncelleme: 27.10.2017 22:08
Anahtar Kelimeler:
ObaTek TipMUHTARLIK OFİSİAlanya Belediyesi
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