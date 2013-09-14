Mermer yüklü TIR yoldan çıktı

15 SC 827 plakalı TIR'ın sürücüsü Uğur Kaygısız, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bir süre sürüklenen TIR, dorsesindeki tonlarca ağırlığında iki mermer parçasının da etkisiyle yoldan çıkarak ağaçlık alana saplandı. Başından yaralanan sürücü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

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