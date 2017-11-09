Manavgat’ta Yörük göçü hazırlığı

MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) Müdürü ve Türk Dünyası Yörük Türkmen Öğrenci Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu’yu ve üst yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Manavgat Yörükler Derneği Başkanı Ramazan Arslan ve Başkan Yardımcısı Turgut Aydın’ın da katıldığı ziyarette Manavgat’ta Mayıs ayı başında yapılması planlanan “Geleneksel Yörük Göçü” konusu görüşüldü. YÖRKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu’nun Türk kültürünün kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen oluşumları ile ilgili olarak Başkan Sözen’e bilgi aktardı. Manavgat’ta Mayıs ayında bir “Geleneksel Yörük Göçü” yapmayı planladıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu, bu konuda Manavgat Belediyesi’nden destek istedi. Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu, “Akdeniz Üniversitesi olarak, yörük kültürünü bilimsel anlamda araştırmak ve desteklemek amacıyla daha önce merkezimizi kurmuştuk. Ardından bu kültürün ve bilincin yaşatılması amacıyla kurduğumuz ÜNİYÖR topluluğu ile öncü olmaya devam ediyoruz. Yapacağımız çalışmalar ile kültürel olarak birlik ve beraberliğimizi arttırmayı ve bunun yanında milli kültürümüzü ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Manavgat’ta da bir Yörük Göçü yapmayı planlıyoruz. Kentin ana caddesinde Yapay Şelale ve Atatürk Kültür Merkezi arasında temsili olarak Yörük Göçünü canlandırmak istiyoruz. Bu etkinliğin Manavgat’ta büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yapılacak olan Yörük Göçü’ne her şekilde destek vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Şükrü Sözen, “Geçmişlerine, tarihlerine, örflerine, adetlerine ve doğal değerlerine bağlı olmayan toplumlar, hiçbir zaman ilerleyemezler. Kültürümüze sahip çıkmazsak, gelecek kuşaklara bırakacak bir mirasımız asla olmayacaktır. Biz de Manavgat’ta göreve geldiğimiz ilk günden beri kentimizin ortak değerlerini korumaya, gelenek ve kültürünü gelecek kuşaklara olduğu gibi aktarmaya çalışıyoruz. Yörük Kültürünün tanıtımı için yaptığınız çalışmalar takdire şayan. Manavgat’ımızın da kökünün dayandığı Yörük Kültürü bizlere bırakılmış bir dünya mirasıdır. Kentimizde yapılacak olan bir etkinliği her konuda desteklemeye hazırız. Emekleriniz için sizleri kutluyorum.” Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e eski Yörüklüğün sembolü olan Yörük keyfiyesi (poşu) hediye etti.