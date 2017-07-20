Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat ilçesi, Side Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcılığından aldığı arama kararı ile M.T.’nin evinde arama yaptı. Arama için gelen jandarma ekiplerini gören M.T. ve yanında bulunan O.T. jandarmanın dur ihtarına rağmen evden kaçtı. Kaçan şahıslardan M.T., silahla jandarmaya mukavemet gösterirken her iki şahıs da ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 7 adet fişek, 20 gram kristal, 10 gram skunk, 40 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu içme düzeneği, balkondaki saksı içerisinde 4 kök kenevir ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan O.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, M.T. tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.