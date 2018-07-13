Manavgat’ta otomobil yangını

EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan A.B.’nin kullandığı 07 LS 789 plakalı otomobil, kavşakta beklediği sırada motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilinden dumanlar yükselince korkan araç sürücüsü ve yanındaki arkadaşı araçtan inerek yolun karşısına geçerken, aracın motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi yanan araca müdahale ederek yangın diğer bölümlere ulaşmadan söndürdü. Yangın sonucunda aracın motor bölümü ve ön lastikleri tamamen yanarken diğer bölümler zarar görmedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 13:41