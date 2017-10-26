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Manavgat’ta kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi

Manavgat'ta Suriyeli sürücünün kullandığı kamyonet şarampole devrilirken sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı

Manavgat’ta kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi

Manavgat'ta Suriyeli sürücünün kullandığı kamyonet şarampole devrilirken sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı

26 Ekim 2017 Perşembe 15:19
Manavgat’ta kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi
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EDİNİLEN bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 2025 sokakta Çeltikçi istikametine gitmekte olan Suriyeli Abdullah El Abdullah’ın kullandığı 07 GYP 59 plakalı kamyonet, yağışlı havanında etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından Suriyeli sürücü kendi imkanları ile kamyonetten çıkarken, şans eseri burnu bile kanamadı.

Kazanın ardından vinçle kanaldan çıkartılan araç, sigortası olmadığı için polis ekiplerince yediemine çekildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatAntalyaKamyonet Kazası
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