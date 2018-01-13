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Manavgat'ta İlköğretim okulunda çıkan yangın korkuttu

Manavgat ilçesinde bir ortaokulda elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu

Manavgat'ta İlköğretim okulunda çıkan yangın korkuttu

Manavgat ilçesinde bir ortaokulda elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu

13 Ocak 2018 Cumartesi 20:59
Manavgat'ta İlköğretim okulunda çıkan yangın korkuttu
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YANGIN sırasında sınıfta öğrenci bulunmazken, binadaki diğer öğrenciler yangından etkilenmeden dışarı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sarılar Mahallesi’nde bulunan ve 4 Nisan 2012’de Hakkari’nin Şemdinli ilçesi sınır bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı grup arasında çıkan çatışmada şehit olan Üsteğmen Ahmet Ozan Şarlak’ın adını taşıyan Sarılar Ahmet Ozan Şarlak Orta Okulunda yangın çıktı. Okul bahçesinde bulunan B Blokta 7’nci sınıfların eğitim gördüğü sınıfta çıkan yangın kısa sürede diğer sınıfların da duman altında kalmasına neden olurken hafta sonu kurs alan öğrenciler hızlıca tahliye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın diğer sınıflara ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangının çıktığı sınıf tamamen kullanılamaz hale geldi. B Blokta bulunan diğer sınıfların da duman ve isten zarar gördüğü öğrenildi. Yangını öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar yağmur altında endişe içerisinde izledi.

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Son Güncelleme: 13.01.2018 21:02
Anahtar Kelimeler:
ManavgatOkul Yangını
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