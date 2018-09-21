Manavgat’ta asfalt çalışması

MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatıyla ilçede asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, gelen istek ve şikayetlere göre hazırlanan program dahilince, son 1 aydır, Hüseyin Avni Akın, Çeltikçi, Bucakşeyhler, Sarılar, Dolbazlar, Bahçelievler, Yukarıpazarcı, Ilıca, Ulukapı, Dikmen, Sorgun, Seydiler, Kızıldağ ve Sanayi Mahallelerinde asfalt çalışması yaptı. Asfalt çalışmaları sırasında yol kenarı temizliğini de yaptıran Başkan Sözen, Hocalar, Yavrudoğan Mahallelerinde ise yama çalışmaları yaptırdı.

Bunun dışında kentin en önemli ticaret merkezi olan Orhangazi Caddesi’nde ise yol ve kaldırım düzenlemesi çalışmaları ise devam ediyor. Başkan Şükrü Sözen, “Yol Medeniyettir. Bu yüzden asfalt çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Ekiplerimiz hafta içinde olduğu kadar hafta sonlarında da aralıksız çalışıyor. Mahallelerimizden gelen istekler ve öncelikli ihtiyaç belirlemesi doğrultusunda planlama yaptık. Şüphesiz ki, gönlümüz tüm mahallelerimize aynı anda hizmet götürebilmeyi istiyor. Ancak kaynaklarımız sınırsız değil. Yine de belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hele ki okulların açıldığı şu dönemde, mahallelerimizde yaşayan insanlarımızın ve çocuklarımızın daha sağlıklı yollardan geçebilmeleri en büyük amacımız. Manavgat halkımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Mahallerdeki asfalt çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak yollarımızı hizmete açacağız. Çalışmalarımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.