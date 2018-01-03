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Manavgatlı besicinin beşiz kuzu sevinci

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2016 yılında ikiz, 2017 yılında üçüz olmak üzere 2 yılda 5 yavru doğuran Pırıt cinsi koyun 2018 yılında beşiz doğurarak sahibini şaşırttı

Manavgatlı besicinin beşiz kuzu sevinci

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2016 yılında ikiz, 2017 yılında üçüz olmak üzere 2 yılda 5 yavru doğuran Pırıt cinsi koyun 2018 yılında beşiz doğurarak sahibini şaşırttı

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:20
Manavgatlı besicinin beşiz kuzu sevinci
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MANVGAT'TA koyun ve tavuk çiftliği bulunan Ali Sezgin’e ait Merinos-Sakız kırması yerli ırk Pırıt türü koyun yeni yıla 5 yavru ile girdi. 2016 yılında ikiz, 2017 yılında üçüz olmak üzere 2 yılda 5 yavru doğuran koyun, yeni yılda beşiz doğurdu. 15 yıldır hayvancılık yaptığını ve koyun beslediğini belirten Ali Sezgin, "Hayatımda ilk kez bir koyunun aynı anda 5 yavru doğurduğuna şahit oldum. Koyunum 2 yıl önce ikiz, geçen yıl ise üçüz olmak üzere 2 seferde 5 yavru doğurmuştu. Bu ay koyunların doğum ayı. 200’ün üzerinde koyunumuz var. Şu ana kadar 40 dolayında yavru doğdu. Bu akşam koyunumuz doğuma başladığında ilk yavruyu elimize aldığımızda hemen arkasından ikinci, bir süre sonra da üçüncü yavru geldi. Bu yıl da üçüz doğurduğunu tahmin ederken dördüncü yavru geldi. Hayretler içerisinde dördüncü yavruyu izlerken hayatımda ilk kez beşinci yavruyu da gördük" dedi.

Durumu hayretle karşıladığını belirten Sezgin, "Eşimi arayıp söylediğimde böyle bir şey olamayacağını, sözlerime inanmadığı için ne içtiğimi sordu. Yavruları hemen sobanın başına alarak ısınmasını sağladık. Sabah olduğunda tüm yavruların direnci yerine gelmişti. Bazıları analarını emerken bazılarını da anasından sağdığımız sütü biberona koyarak biz elimizle besledik. Bu bir süre böyle devam edecek. Şu an hepsinin sağlığı yerinde. Ay boyunca doğumlar devam edecek" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
BEŞİZ KUZUManavgatAntalya
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