Manavgat’ın ilk köprülü kavşağı araç trafiğine açıldı

Diğer taraftan kavşakların hizmete açıldığını fark etmeyen sürücülerin yan yolları kullanmaya devam ettiği gözlendi.

Kavşak araç trafiğine açılmadan önce Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından köprüde inceleme yapıldı. Asfalt, çizim ve aydınlatmaların eksiksiz olduğunun belirlenmesinin ardından kavşak araç trafiğine açıldı. Sanayi Köprülü Kavşağının trafiğe açılmasıyla birlikte sürücüler trafik ışığı beklemeksizin yollarına devam edebilecek.

KAVŞAĞIN hizmete girdiğini fark edemeyen bazı sürücüler ise yan yolları kullanmaya devam etti.

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