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Manavgat’ın ilk köprülü kavşağı araç trafiğine açıldı

Manavgat'ta çevreyolunda Alanya-Manavgat girişinde yapımı tamamlanan Sanayi Köprülü Kavşağı araç trafiğine açıldı

Manavgat’ın ilk köprülü kavşağı araç trafiğine açıldı

Manavgat'ta çevreyolunda Alanya-Manavgat girişinde yapımı tamamlanan Sanayi Köprülü Kavşağı araç trafiğine açıldı

10 Kasım 2017 Cuma 10:08
Manavgat’ın ilk köprülü kavşağı araç trafiğine açıldı
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KAVŞAĞIN hizmete girdiğini fark edemeyen bazı sürücüler ise yan yolları kullanmaya devam etti.

Kavşak araç trafiğine açılmadan önce Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından köprüde inceleme yapıldı. Asfalt, çizim ve aydınlatmaların eksiksiz olduğunun belirlenmesinin ardından kavşak araç trafiğine açıldı. Sanayi Köprülü Kavşağının trafiğe açılmasıyla birlikte sürücüler trafik ışığı beklemeksizin yollarına devam edebilecek.

Diğer taraftan kavşakların hizmete açıldığını fark etmeyen sürücülerin yan yolları kullanmaya devam ettiği gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatKÖPRÜLÜ KAVŞAK
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