'Manavgat ve Alanya OSB'yi kaldırır'

ANTALYA Valisi Sebahattin Öztürk, Manavgat'ta gezi ve incelemelerde bulundu. Ziyarete Antalya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Aykut Tanrıverdi, Antalya İl Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, İl Özel İdare (İÖİ) Genel Sekreteri Faruk Karaçay, Antalya Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay ve diğer yetkililer katıldı. Vali Öztürk’ü Manavgat Kaymakamlığı’nda Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen karşıladı. Ziyarette Kaymakam Bulgurlu, Öztürk’e kaymakamlıkta kullanılan sıramatik hakkında bilgi verdi. Kaymakamlık makamında yapılan toplantıda Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Öztürk’e ilçede yapılması planlanan organize sanayi bölgesi hakkında bilgi verdi. Yer konusuyla ilgili yaşadıkları sorunları aktaran Boztaş’a Vali Öztürk, “Bu bölge turizm bölgesi olduğu için organize sanayiye eğilinmemiş ama Manavgat ve Alanya organize sanayi bölgesini (OSB) kaldırır” dedi.

SAHİL YOLUNU DA GEZDİ

Kaymakamlıktaki toplantının ardından Öztürk, Antalya Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.Bu yıl eğitim ve öğretime başlanan Ayşe Rıza Kasapoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Öztürk, hayırsever Hacı Öner Kasapoğlu, milli eğitim yetkilileri ve öğrenciler tarafından karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden Öztürk sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette, Öztürk’e okul hakkında bilgi verildi. Öztürk, Side beldesinde bulunan batı sahil yürüyüş yolunu da gezdi.

'BOŞANMA ORANLARI AZALDI'

Öztürk, Manavgat Otogar MATSO Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda düzenlenen ilçe değerlendirme toplantısına da katıldı. Toplantıda sunum yapan Bulgurlu ilçede yapılan çalışmaları aktardı. Toplumun temelinin aile olduğunu kaydeden Bulgurlu, aileyi korumak amacıyla EVOP Projesi'ni başlattıklarını vurguladı. Bulgurlu, “EVOP Projesi kapsamında başta kamu kurumları personeli, polis, öğretmen, jandarma gibi çalışanlara aile semineri verildi. Seminerlerin etkisiyle 2012’de nüfus yüzde 4 artmasına rağmen, Manavgat’ta boşanma oranları yüzde 22.4 azaldı” diye söyledi. Bulgurlu, hazırladıkları mobil uygulamayla ilçenin tanıtımını 5 dilde yaptıklarını kaydetti. Bulgurlu, Manavgat’a ait çeşitli istatistik bilgilerini de açıkladı.

'MARKA OLMAK ZOR İŞ'

Sonra konuşan Öztürk ise, son yıllarda kamuda vatandaş memnuniyetinin ön plana alındığı bir anlayışa geçildiğini kaydederek, “Biz bunu dikkate alıyoruz. Eğer almıyorsak, bu geçmişten kalma bir alışkanlıktır ama mutlaka değiştirilmesi gerekir” dedi.

Öztürk, Antalya’nın turizm ve tarımda marka haline geldiğini vurgulayarak, “Marka olmak zor bir iştir. İçinin doldurulması gerekir. Marka olmak için semboller önemlidir. Marka olma konusunda Barcelona örnek gösterilir. Barcelona futbol ve mimari özellikleriyle ön plana çıkar. Marka konusu Manavgat’ta da uygulanabilir. Marka hemen olunmuyor, zaman içinde oluşuyor” diye konuştu.

'MACERA ARAMAK GEREKİR'

Bölgenin bir numaralı hakim sektörünün turizm olduğunu kaydeden Öztürk, “Başka sektörlerde macera aramak gerekir. Bunu daha iyi yapmamız gerekir. 2023 yılında 50 milyon turist hedefine Antalya sayesinde ulaşacağız. Turizm yatırımcıları, yerel yönetimler ve merkezi idare olarak bu hedefe uygun olarak çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Vali Öztürk, bölgenin turizm sektöründeki büyümesi nedeniyle katı atık tesislerinin kapasitesinin yetersiz kaldığının ortada olduğunu belirterek, kapasitenin arttırılması gerektiğini söyledi.

'ULAŞIM SIKINTIMIZ KALMAYACAK'

Alanya-Afyonkarahisar Otoyol Projesi'nin tamamlandığını kaydeden Vali Öztürk, “Ulaşımla ilgili sıkıntımız kalmayacak. Havalimanı olarak Gazipaşa da devreye girdi. Sıkıntı olmayacak” dedi.

Beşkonak bölgesinin turizm merkezi olduğunu kaydeden Öztürk, “Manavgat’ın en önemli değerlerinden biri de su. Bizim bu tür kaynaklara olan ihtiyacımız artıyor. Su konusu gelecekte çok önemli olacak” diye konuştu. Vali Öztürk, Manavgat’ta gelecekte yapılacak olan sanayinin turizmle uygun olması gerektiğini ifade etti.

'BU SORUN ÇÖZÜLÜR'

Antalya’nın eğitim düzeyinin Türkiye standartlarında iyi durumda olduğunu belirten Öztürk, “Bu konuda hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Türkiye henüz sosyal hareketliliğini tamamlayamadığı için eğitimde ihtiyaç artıyor. Gelecekte bu sorun da çözülür" şeklinde konuştu.