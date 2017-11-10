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Manavgat'ta uçurum manzarası, gelin damatların gözdesi

Manavgat'ta dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'un üst kısımlarında yeni keşfedilen 200 metrelik uçurumda, muhteşem Köprüçay manzarasının göründüğü Tazı Kanyonu, gelin damatların gözdesi oldu

Manavgat'ta uçurum manzarası, gelin damatların gözdesi

Manavgat'ta dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'un üst kısımlarında yeni keşfedilen 200 metrelik uçurumda, muhteşem Köprüçay manzarasının göründüğü Tazı Kanyonu, gelin damatların gözdesi oldu

10 Kasım 2017 Cuma 10:42
Manavgat'ta uçurum manzarası, gelin damatların gözdesi
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BÖLGEDEKİ halkın 'Tazı Kanyonu' olarak adlandırdığı ve Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon, tatilci ve turistlerin son dönemdeki en gözde merkezi haline geldi. 14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde, her yıl binlerce tatilci ve turistin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için ziyaret ettiği bölgenin üst kısımlarında belirlenen kanyonun muhteşem manzarası, doğa yürüyüş gruplarının da ilgisini çekiyor.

İskandinav ülkelerinin fiyortlarından çok daha güzel olduğu düşünülen Bilgelik Vadisi olarak da adlandırılan Köprüçay Vadisi'nin sahip olduğu kanyonlardan biri olan Tazı Kanyonu'nda fotoğraf çektirmek isteyen gelin-damat sayısı arttı. Antalya'da tanınmış işadamlarından Anadolu Park Restaurant'ın sahibi Uğurhan Yeğinaltay'ın kızı Ceren ile eşi Mustafa Uyanık, gelin-damat fotoğraflarını 200 metrelik dev uçurumda çektirdi. Fotoğrafları çeken firmanın yetkilisi Bülent Ak, ilk gelin-damat fotoğrafı çekimini sosyal medyada paylaştıktan sonra önümüzdeki günlerde evlenmeyi planlayan 5-6 çiftten daha burada fotoğraf çekimi yapılması yönünde talep aldıklarını söyledi.

Özellikle doğa gruplarının büyük ilgi gösterdiği kanyon uzun yıllardır sadece yerli halk tarafından biliniyordu. Meraklılar, Tazı Kanyonu'nun en tepesinde dev kayalıklar arasından Köprüçay Nehri'ni de tam olarak gören noktada fotoğraf çektirmek için rafting merkezinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki bu kanyona gidiyor.
 

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