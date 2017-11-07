manavgat ta trafik ışıklarında araçlar birbirine girdi

KAZANIN ardından her iki araç sürücüsünün de yeşil ışıkta geçtiğini iddia etmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonetin döndüğü Side’den Sarılar istikameti istikametindeki sinyalizasyon lambasında 3 ışığın birden sürekli yandığı gözlenirken diğer araç sürücüsünün de yeşil ışıkta geçtiği belirlendi.

Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Çakalderesi mevkiinde meydana gelen ilk kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Mehmet Coşkun’un kullandığı 07 FNJ 67 plakalı Karayollarına ait yol bakım aracı ile Antalya istikametinden gelip Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi istikametine dönmekte olan Kerim Çeker’in kullandığı 07 YMP 02 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana geldi. Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle devrilirken yaralanan ve hastaneye kaldırılan kamyonet sürücüsü Kerim Çeker’in durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından her iki araç sürücüsünün de yeşil ışıkta geçtiğini iddia etmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonetin döndüğü Side’den Sarılar istikameti istikametindeki sinyalizasyon lambasında 3 ışığın birden sürekli yandığı gözlenirken diğer araç sürücüsünün de yeşil ışıkta geçtiği belirlendi. Kazaya karışan araç sürücüleri, kazanın sebebi olduğunu iddia ettikleri sinyalizasyonun sorumluları hakkında davacı olacaklarını belirttiler.

İkinci kaza, Side Manavgat Caddesi istikametinden gelip Sarılar Cumhuriyet Caddesi istikametine gitmekte olan Hüseyin Özcan’ın kullandığı 07 LB 760 plakalı kamyonet ile Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Abdullah Aksoy’un kullandığı 07 J 0012 plakalı ticari taksinin çarpışması sonucu meydana geldi.

Araç sürücülerinin kazaya sinyalizasyonun sebep olduğunu ileri sürdüğü kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.