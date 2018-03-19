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Manavgat'ta muhtarın domuz çiftliği isyanı

Manavgatlı Muhtar, bölgedeki domuz çiftliğinin atıklarının dereye karıştığını iddia etti

Manavgat'ta muhtarın domuz çiftliği isyanı

Manavgatlı Muhtar, bölgedeki domuz çiftliğinin atıklarının dereye karıştığını iddia etti

19 Mart 2018 Pazartesi 15:55
Manavgat'ta muhtarın domuz çiftliği isyanı
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MANAVGAT’A bağlı Şişeler ve Yeniköy Mahallelerinin sınırında bulunan Hayıtlıgür mevkiinde Hayıtlıgür Deresinin üzerinde bulunan domuz çiftliğinin pis sularının Naras üzerinden Manavgat ırmağına karıştığı iddia edildi. Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, "Defalarca şikayet ettik, mühürlenmesine rağmen faaliyetlerine devam ediyor" dedi.
  500'ün üzerinde domuz bulunan çiftlikte sık sık kesim yapıldığını ve etlerinin Türkiye’nin değişik yerlerine gönderildiğini belirten Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu, “Defalarca şikayette bulunmamıza, Tarım İlçe, Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıtalarınca mühürlenmesine rağmen domuz çiftliği faaliyetlerine devam ediyor. Domuz çiftliği sadece çevreye pis koku ve mikrop saçmakla kalmıyor. Yaz-Kış faal durumda bulunan Hayıtlıgür Deresinin üzerinde olduğu için domuzların pislikleri ve her türlü atığı dereye akıyor, dereden Naras’a kadar olan arazilerin içerisinden geçip Manavgat ırmağına ulaşıyor. Bu dereden araziler sulanıp hayvanlar su içiyor, insanlar yiyeceklerini yıkıyor. En kötüsü de domuz pisliklerinin Manavgat ırmağına karıştığı yerlerden Manavgat ve bir çok mahallesine içme suyu gitmektedir. Bizler Şişeler ve Yeniköy Mahallesi sakinleri olarak bu Domuz çiftliğini bölgemizde istemiyoruz. Yetkilerden en kısa zamanda gerekli yaptırımları uygulayarak bu domuz çiftliğini kaldırmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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