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Manavgat'ta motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Manavgat'ta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Manavgat'ta motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Manavgat'ta meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

11 Ekim 2017 Çarşamba 18:02
Manavgat'ta motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’tın Yukarı Pazarcı Mahallesi 4010 Sokak’ta meydana gelen kazada, Mehmet Bayram Erkoç’un kullandığı 07 JH 124 plakalı motosiklet, sürücüsünün dengesini yitirmesi sonucu devrilerek karşı yönden gelen Ahmet Demir’in kullandığı 07 LZ 537 plakalı otomobile çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatMotosiklet Kazası
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