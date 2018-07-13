Manavgat'ta iki otel arsası ihaleye çıktı

ANTALYA Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Manavgat'ta Kısalar Mahallesi'nde bulunan Ramada Side ve Roma Beach Resort otelleri arasındaki iki parseli yapım karşılığı kiralama modeliyle 34 yıllığına ihaleye çıkardı.Mülkiyeti Muratpaşa Vakfına ait olan arsaların ada ve parsel numaraları şöyle: 145-2 ve 130-2 8bin ve 9 bin metrekare büyüklüğünde olan arsaların ihaleleri ayrı ayrı yapılacak.İhale Şartnamesini ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Sinan Mah. 1267 Sk. No: 2 07100 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecek, istenildiğinde bedelsiz temin edilebilecek. İrtibat için : Tel : 0 242 244 13 94 - 95