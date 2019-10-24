Manavgat'ta babalara eğitim

MANAVGAT Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) işbirliğiyle yürütülen 'İlk İş Babalık' adlı 13 haftadan oluşan grup çalışması, Manavgat Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmet Binası'nda devam ediyor. 1996 yılında AÇEV tarafından geliştirilen proje, babanın çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk almasının yanı sıra çocuklarının bakımında sorumluluk üstlenmeleri ve çocuklarla arkadaş ilişkisi kurarak onların gelişiminde etkin bir rol oynamasını amaçlıyor. Aile ve Sosyal Hizmet Binası'nda AÇEV saha danışmanı Mustafa Keleş'in sunumunu yaptığı programda, baba adayları ve babalar, ikinci kez bir araya geldi. Karşılıklı sohbet ortamında, eğlenceli şekilde verilen dersler baba adaylarına keyifli anlar yaşattı. Grup çalışmasının kendilerine ve ailelerine katkı sağladığını ifade eden babalar, eğitimden memnuniyet duyduklarını belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sağlıklı toplumların bilinçli ailelerle gelişim kaydedeceğine dikkati çekerek, insan hayatına dokunan çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.