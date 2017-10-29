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Manavgat'ta aynı kavşakta 2 ayda 4 kaza yaşandı

Manavgat ilçesinde ticari taksinin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. İki ay içinde aynı noktada aynı sebepten meydana gelen dört ayrı kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Mahalleli alınmayan önlemler sebebiyle tedirgin

Manavgat'ta aynı kavşakta 2 ayda 4 kaza yaşandı

Manavgat ilçesinde ticari taksinin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. İki ay içinde aynı noktada aynı sebepten meydana gelen dört ayrı kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Mahalleli alınmayan önlemler sebebiyle tedirgin

29 Ekim 2017 Pazar 11:06
Manavgat'ta aynı kavşakta 2 ayda 4 kaza yaşandı
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ÖLÜM virajındaki son kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. Titreyengöl istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan Durmuş Ali Deniz’in kullandığı 07 YB 658 plakalı ticari taksi, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı ve uygulama oteli istinat duvarına çarparak durabildi. Sitenin güvenlik görevlisi ve site sakinleri tarafından otomobilden çıkarılan taksi sürücüsü Durmuş Ali Deniz olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaza yerine gelen vatandaşlar, son iki ayda aynı noktada yaşanan ve aynı güvenlik kamerası tarafından kayda geçirilen dört kazaya rağmen yetkililerin önlem alma konusundaki duyarsızlıklarına bir anlam veremediklerini dile getirdiler.

Aynı noktada üç ayrı kaza kaydedildi

Aynı bölgede daha önce de 7 Eylül, 5 ve 8 Ekim 2017 tarihlerinde de aynı şekilde üç ayrı kaza yaşanmış ve ikisi çocuk 9 kişi yaralanmıştı.

İlk kaza 5 Eylül tarihinde meydana gelmiş ve Osman Akkaya yönetimindeki 37 PV 840 plakalı otomobil virajı alamayıp kayması sonucu yoldan çıkarak uygulama otelinin istinat duvarına çarpmıştı. Araçta bulunan ve çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan Osman Akkaya, eşi Elif ve 9 yaşındaki ikiz çocukları Eren ve Esmanur olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

7 Eylül tarihinde yaşanan kazada ise yine Titreyengöl istikametinden Sorgun istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 26 BK 448 plakalı otomobil, yine uygulama oteli önünde virajı alamayarak kaldırıma çarpmış ve bu kaza anı da saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Kazada sürücü şans eseri araçtan burnu bile kanamadan çıkmıştı.

Aynı noktada 8 Ekim tarihinde yaşanan ve 4 kişinin hafif yaralandığı kazada da Titreyengöl istikametinden Sorgun Mahallesi istikametine gitmekte olan Ali Gezen’in kullandığı 07 S 7472 plakalı tur midibüsü Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi’nde virajı alamayarak yol kenarındaki uygulama otelinin duvarına çarpmıştı. Midibüsün duvarı yıkarak uygulama otelinin bahçesine girdiği kazada tur midibüsünün şoförü Ali Gezen ve yanında bulunan Rus uyruklu tur rehberi Ekaterina Nfdova yaralanmıştı.
 

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AntalyaManavgatÖlüm VirajıTicari Taksi Kazası
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