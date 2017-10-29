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Manavgat'ta alkolü sürücü elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Antalya Manavgat'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil elektrik direğine çarptı

Manavgat'ta alkolü sürücü elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Antalya Manavgat'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil elektrik direğine çarptı

29 Ekim 2017 Pazar 10:57
Manavgat'ta alkolü sürücü elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
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OTOMOBİLDE sıkışan 2 kişinin itfaiye ekiplerince çıkartıldığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, Side istikametinden Sorgun istikametine giden Ferman İ.’nin kullandığı 07 N 2492 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü, elektrik direğinin yıkıldığı kazada sürücü Ferman İ. ile otomobilde bulunan Mustafa E., Ali E. ve Mustafa T. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ferman İ. ve Ali E. Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilde sıkışan ve Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri yardımıyla güçlükle araçtan çıkarılan Mustafa T. ve Mustafa E. ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Sürücü 200 promil alkollü çıktı

200 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ferman İ.’nin hakkında 2017 yılı içerisinde alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı, ehliyetine el konulduğu, ve kısa bir süre ehliyetinin iade edildiği öğrenildi.

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AntalyaManavgatKazaAlkolAlkollü Sürücü
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