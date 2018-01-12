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Manavgat'ta alkollü sürücünün çarptığı direk binanın üzerine devrildi

Manavgat'ta alkollü sürücünün çarptığı beton elektrik direği 4 katlı binanın üzerine devrildi

Manavgat'ta alkollü sürücünün çarptığı direk binanın üzerine devrildi

Manavgat'ta alkollü sürücünün çarptığı beton elektrik direği 4 katlı binanın üzerine devrildi

12 Ocak 2018 Cuma 14:45
Manavgat'ta alkollü sürücünün çarptığı direk binanın üzerine devrildi
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KAZANIN ardından mahalle elektriksiz kalırken direğin devrildiği binada televizyon ve buzdolabının yandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi’nde seyir halinde olan Y.Ş.’nin kullandığı 34 DS 1994 otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kaldırıma çıkarak enerji hattının bulunduğu beton direğe çarptı. Otomobilde bulunan A.Ç isimli kadın yaralandı. Yaralı, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle yıkılan direk yol kenarında bulunan 4 katlı evin duvarına devrilirken, binanın 2’nci katında bulunan Faruk Karacan’a ait dairede televizyon ve buzdolabının kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Otomobil sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 097 promil alkollü olduğu, otomobilin ise sigorta ve muayenesinin bulunmadığı, hacizli olduğu ve yakalamasının bulunduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatAntalyaAlkollü Sürücü
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