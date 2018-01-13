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Manavgat Şoförler Odası yeni Başkanı makam aracını satıyor

Cumartesi günü gerçekleştirilen genel kurulda Manavgat Şoförler Odası Başkanlığına seçilen Muammer Ünal mazbatasını alarak koltuğa oturduktan sonra ilk iş olarak odanın borç ve alacaklarını detaylı bir şekilde çıkartarak tutanak altına aldırdı

Manavgat Şoförler Odası yeni Başkanı makam aracını satıyor

Cumartesi günü gerçekleştirilen genel kurulda Manavgat Şoförler Odası Başkanlığına seçilen Muammer Ünal mazbatasını alarak koltuğa oturduktan sonra ilk iş olarak odanın borç ve alacaklarını detaylı bir şekilde çıkartarak tutanak altına aldırdı

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:24
Manavgat Şoförler Odası yeni Başkanı makam aracını satıyor
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YENİ başkan, genel kurulda verdiği söz gereğince makam aracını da satılığa çıkardı.

9 ana başlık ve 2 sayfadan oluşan tutanak AESOB Genel Sekreteri Mehmet Işıldağ ve Manavgat Şoförler Odası Genel Sekreteri Durmuş Turan tarafından imza altına alındı.

Hazırlanan tutanakta maddeler halinde dökümü yapılan Manavgat Şoförler Odasının borcu toplam 1.072.178,10 TL olarak görülüyor. Borcun 643.543,60 TL’sini bankalara, 231.748,17 TL’sini üst kuruluşlara olan borçlar oluşturuyor.

Halk Bankasından 2017 Kasım ayında 250 bin TL kredi çekilmiş

Manavgat Şoförler Odası’nın genel kurul sürecinde ve genel kurulda Muammer Ünal tarafından ısrarla gündeme getirimlen 250 bin lira kredinin nereye harcandığı netlik kazandı. Manavgat Şoförler Odası tarafından 2017 Kasım ayında Halk Bankası’ndan çekilen 250 bin lira kredinin Yönetim ve Denetim Kurulu oturum ücreti olarak dağıtıldığı bildirildi.

Makam aracını satılığa çıkardı

Manavgat Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, ilk icraat olarak makam aracını satılığa çıkardı. Seçim sürecinde ve genel kurulda üyelere makam aracını satacağına dair söz verdiğini belirten Ünal “Üyelerinin ihtiyacı olan çekicisi, cenaze aracı, ambulansı bulunmayan bir odaya hem de bu kadar borcu var iken makam aracı lükstür. Şu andan itibaren makam aracını satılığa çıkarıyoruz. İlk işimiz de küçük de olsa bir çekici alarak üyelerimizin hizmetine sunmak olacak” dedi.

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Son Güncelleme: 13.01.2018 14:55
Anahtar Kelimeler:
Durmuş TuranMehmet IşıldağManavgatŞoförler Odası Yeni Başkanı
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