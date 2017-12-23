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Manavgat sahilinde korkunç manzara! Kayıp kişinin cesedi kıyıya vurdu

Manavgat'ta teknesinin alabora olması sonucu denizde kaybolan veteriner hekimin cesedi 20 kilometre uzaklıkta kıyıya vurdu

Manavgat sahilinde korkunç manzara! Kayıp kişinin cesedi kıyıya vurdu

Manavgat'ta teknesinin alabora olması sonucu denizde kaybolan veteriner hekimin cesedi 20 kilometre uzaklıkta kıyıya vurdu

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:19
Manavgat sahilinde korkunç manzara! Kayıp kişinin cesedi kıyıya vurdu
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EDİNİLEN bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Manavgat Boğaz mevkiinde fiber tekne ile balık avından dönerken teknenin alabora olması sonucu kaybolan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT personeli Veteriner Hekim Hüseyin Öz’ün (43) cansız bedeni kaybolduğu yerden 20 kilometre mesafede Çolaklı sahiline vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çağrılan yakınları, cesedin Hüseyin Öz’e ait olduğunu teşhis etti. Sahile Öz’ün akrabaları, arkadaşları ve mesai arkadaşları akın etti.

Hüseyin Öz’ün cansız bedeni Jandarma Olay Yeni İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Side Özel Anadolu Hastanesi morguna kaldırıldı. Hüseyin Öz’ün Pazar günü saat 14.00’da Kalemler Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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Son dakika: Manavgat'ta tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp
Son dakika: Manavgat'ta tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp
Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatTekne
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