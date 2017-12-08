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Manavgat Belediyesi’nden kadın spor merkezi

Manavgat Belediyesi, Sarılar Mahallesi’ne ‘Kadın Spor Merkezi’ açıyor

Manavgat Belediyesi’nden kadın spor merkezi

Manavgat Belediyesi, Sarılar Mahallesi’ne ‘Kadın Spor Merkezi’ açıyor

08 Aralık 2017 Cuma 17:36
Manavgat Belediyesi’nden kadın spor merkezi
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MANAVGAT Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kadınlara özel Sarılar Mahallesi’nde kiraladığı 3 katlı binada ‘Kadın Spor Merkezi’ açıyor. Spor merkezinde fitnes, aerobik, pilates ve zumba gibi spor içerikli eğitimler verilecek. Ayrıca, Kadın Spor Merkezi’nde kadınlar hoby kurslarına katılarak resim ve ahşap boyama dersleri de alabilecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat’ta yaşayan tüm kadınların sosyal, ekonomik ve bireysel olarak gelişimlerine katkı verecek olan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Sözen, “Bir yandan büyük yatırımlarımızı hayata geçirirken sosyal projelerde de geri kalmamaya özen gösteriyoruz. Manavgat’ta yaşayan kadınlarımızın daha aktif, daha yaratıcı, daha toplum içinde özgüvenli olmalarını istiyoruz. Bu yüzden kadınlara yönelik çalışmalarımızı artırıyoruz. Kurs eğitim merkezlerimiz, Gençlik Merkezlerimiz ve Toros Kadınları Emek Pazarı Projemizde hedefimize ulaştık sayılır. Sarılar’da açacağımız Kadın Spor Merkezimizden de kadınlarımızın en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatKadın Spor Merkezi
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