Manavgat Belediyesi Kadın Spor Merkezi açılıyor

MANAVGAT Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in Sarılar Mahallesi’nde yaptırdığı “Kadın Spor Merkezi’nin açılışı 15 Ocak 2018 Pazartesi günü Saat 16.30’da yapılacak. Kadın Spor Merkezi’nde fitnes, aerobik, pilates ve zumba gibi spor içerikli eğitimler verilecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat’ta yaşayan tüm kadınların sosyal, ekonomik ve bireysel olarak gelişimlerine katkı verecek olan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Sözen, “Bir yandan büyük yatırımlarımızı hayata geçirirken sosyal projelerde de geri kalmamaya özen gösteriyoruz. Manavgat’ta yaşayan kadınlarımızın daha aktif, daha yaratıcı, daha toplum içinde özgüvenli olmalarını istiyoruz. Bu yüzden kadınlara yönelik çalışmalarımızı artırıyoruz. Kurs eğitim merkezlerimiz, Gençlik Merkezlerimiz ve Toros Kadınları Emek Pazarı Projemizde hedefimize ulaştık sayılır. Sarılar’da açacağımız Kadın Spor Merkezimizden de kadınlarımızın en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayacağız. Tüm halkımızı ve özellikle kadınlarımızı 15 Ocak’ta yapacağımız açılışımıza davet ediyorum” dedi.