Madalyalar Başkan Uysal’dan

MURATPAŞA Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği’nin 4’üncüsü Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda yapıldı. Şenlikte 7-10 yaş ve 20 yaş üstü sporcularının çeşitli kulvarlar ve stillerde madalya için mücadele etti. İki gün devam eden turnuvanın madalya töreni Başkan Uysal’ın katılımıyla gerçekleşti. Turnuvanın ilk gününde 50 metrede dereceye giren 7-8 yaş arası sporculara madalyalarını takdim eden Başkan Uysal, cumhuriyetinin ilanının 96’ncı yıl dönümünde düzenlenen turnuvaya katılan tüm sporcuları kutlarken “Türkiye, cumhuriyetle bölgesinde bir yıldız gibi parladı. Bunu ilelebet sürdüreceğimize, cumhuriyetimizi ileri demokrasiyle taçlandıracağımıza ve müreffeh bir toplum için çalışacağımıza ant içiyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.