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Lisede etek yasağına inceleme

ANTALYA Gazi Anadolu Lisesi'nde, kız öğrencilerin etek giymesinin yasaklandığı yönündeki iddialar üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı

Lisede etek yasağına inceleme

ANTALYA Gazi Anadolu Lisesi'nde, kız öğrencilerin etek giymesinin yasaklandığı yönündeki iddialar üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı

18 Eylül 2013 Çarşamba 13:24
Lisede etek yasağına inceleme
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ANTALYA'NIN Muratpaşa İlçesi'nde bulunan Gazi Anadolu Lisesi'nde kız öğrencilerin etek giymesinin yasaklandığı yönündeki iddialar üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetiminden konuyla ilgili bilgi notu istedi. Okul yönetimi iddiaların doğru olmadığını savunurken okulda etek giymenin yasaklanmadığı belirtildi.

'ARAŞTIRMA YAPACAĞIZ'

Kız öğrencilerin çoğunluğunun okula pantolonla geldiği, aralarında etek giyenlerin de yer aldığı gözlemlenirken, konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, "Okul yöneticilerimizin kılık ve kıyafet yönetmeliğini uygulama zorunluluğu var. Ben de konuyu medyadan öğrendim. Eğitim denetmenlerimiz bir araştırma yapacak" dedi.

YÖNETMELİĞE GÖRE BELİRLENİYOR

Milli Eğitim Müdürü Gülay, okulun kendi başına böyle bir karar alma yetkisi olup olmadığı sorusuna ise "Araştıracağız. Genelde yönetmeliğimiz gereği okul aile birliği belirliyor. Velilerimizin yüzde 50'den 1 fazlası hangi kıyafeti seçiyorsa o kıyafet uygulanıyor. Eğitim denetmenlerimizi görevlendiriyoruz. Sonucunu paylaşacağız" karşılığını verdi.
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Son Güncelleme: 18.09.2013 13:28
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Etek GiymeYasakLiseMilli Eğitim Müdürlüğü
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