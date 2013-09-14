Lanetli ihale

İLKİ iptal edilen, ardından kapsamı genişletilerek 31 Temmuz'da yenilenen panoramik asansör ihalesinden iş bitim belgelerindeki yetersizlik nedeniyle elenen Bir Proje, Kamu İhale Kurumu'nda karara itiraz etti. İtirazla birlikte projenin, yerel seçim öncesi bitirilmesi imkansız hale geldi.



Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirdiği düzenlenmenin ardından bölgeye son bir dokunuş yaparak Tophane Çay Bahçesi'nden limana iniş-çıkışı sağlayacak olan panoramik asansör için, 20 Haziran'da ihaleye çıktı. İlk ihale, rekabet ortamı sağlanmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın tarafından iptal edildi.



İkinci ihale 30 Temmuz'da yapıldı. 16 kişi ve 1250 kilogram taşıma kapasitesine sahip olacak asansörle birlikte Tophane Çay Bahçesi'nin batı bölümünün peyzajını içeren bu ikinci ihaleye iki firma katıldı. Bir Proje 1 milyon 442 bin TL, Sarılar İnşaat ise 1 milyon 670 bin TL teklif verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon 777 bin 924 TL yaklaşık maliyet hesapladığı proje için, ihale sürecinde komisyonun dosya üzerinden yaptığı incelemede, Bir Proje'nin iş bitim belgelerinin yetersiz olduğuna karar verilerek ihale dışı bırakıldı. İhaleye en düşük teklifi veren firma, bu karara 29 Ağustos tarihinde Kamu İhale Kurumu'nda itiraz etti.

Kamu İhale Kurumu itirazı değerlendirirken, kararın en erken bu ay sonunda çıkacağı tahmin ediliyor. Kararın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin ihale sürecinin tamamlaması ve sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmasıyla, takvimin Kasım ayını göstereceği belirtiliyor. Buna göre ihale şartnamesinde işin tamamlanması için öngörülen 180 gün nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi'nin asansörü, Mart 2014 öncesinde tamamlama şansı ortadan kalkmış olacak.

İhale kapsamında Tophane'den Yat Limanı'na inecek asansör 16 metre uzunluğunda kazıklı, betonarme temel ve çelik konstrüksiyon içine oturtulacak.