KUTSO Kaş'ta toplandı

KAŞ'TAKİ Akçagerme Tesisleri'nde yapılan KUTSO Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na, KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Ziraat Bankası eski yöneticilerinden Metin Selçuk, KUTSO yönetim kurulu üyeleri ve KUTSO Yüksek İstişare Kurulu üyesi iş insanları katıldı. Toplantıda Metin Selçuk, KUTSO üyelerine ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantının açış konuşmasını yapan KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, "Ülkemiz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Türkiye'nin son dönemde yaşadığı ekonomik dalgalanma batı Antalya'nın en önemli geçim kaynaklarından biri olan tarımda girdi maliyetlerini en az ikiye katladı. Özellikle tarımda kullanılan gübrede maliyet artışı yüzde 100. Artık işler çiftçimiz için daha da güçleşti. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Yaşanan sorunların çoğu ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyadan kaynaklı. Ülkemiz daha önce yaşadığı sıkıntıları nasıl atlattıysa, bunu da atlatacaktır" dedi.

Batı Antalya turizminin bu yıl büyük bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Günay, "Özellikle yerli turist sayısında patlama yaşandı. Tesis ve işletmelerimizin çoğu yaşanan yoğunluk nedeniyle sıkıntıya düştü. Bu yaz yaşanan sorunlar başta olmak üzere, bu yıldan başlayarak bölgemiz turizmini tümüyle ele alıp, geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturmak amacıyla 2 gün sürecek bir turizm çalıştayının hazırlıklarını ve planlaması yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi'nin desteğini de alarak 1-2 ay içinde kapsamlı bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Bugün burada işadamlarımızla bir araya gelerek sorunları masaya yatırmak istedik. Bu arada ülkemizde zor dönemlerde bankacılık sektöründe önemli görevler almış Metin Selçuk'tan bir değerlendirme ve görüşlerini almak istedik" diye konuştu.

Toplantıda bir konuşma yapan eski bankacı Metin Selçuk da özellikle gecelik faizlerin yüzde 7000'lere vardığı bir dönemde bankacılık yaptığını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Açıkçası ekonomide bir felaket görmüyorum. Ülkemizin bankacılık sektörü çok iyi bir durumda. Sanayide fabrikalar çalışıyor. Bunları söylemeden önce geçmişe bir bakmak gerekir. Gecelik faizlerin yüzde 7000'lere, normal faizlerin yüzde 150'lere ulaştığı dönemde işadamları fabrikalarını satıp parasını bankaya faize yatırdı. İşte o zaman büyük felaket yaşandı. Dolardaki artış üretime yansıyor. Ama bunun çoğu fırsatçılar yüzünden yaşanıyor. Dolar eski haline düşse bile fiyatların düşeceğine inanmıyorum. Artık ülke olarak şu anda lüks içerisinde yaşıyoruz. Otomobil sahibi olmayan aile, lüks cep telefonu olmayan öğrenci yok gibi. Bu krizden daha çok lüksümüzden vazgeçmekten korkuyoruz. Ülkece kalkınıp, krizden çıkmak istiyorsak öncelikle kişisel olarak fedakârlık yapmamız gerekiyor. Gereksiz masraflarımızı kısarak, birikim yapmak ve daha çok çalışmak zorundayız."

Toplantının sonunda katılanlar kendi sektörleriyle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini anlattı. Toplantıda ortaya çıkan görüş ve önerilerin rapor haline getirilerek yetkililere iletileceği belirtildi.