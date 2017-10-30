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Kumluca’da coşkulu Cumhuriyet kutlaması

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Fener Alayı ve yöresel müzik sanatçıları konseri düzenlendi

Kumluca’da coşkulu Cumhuriyet kutlaması

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Fener Alayı ve yöresel müzik sanatçıları konseri düzenlendi

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:35
Kumluca’da coşkulu Cumhuriyet kutlaması
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KUMLUCA Kaymakamlığı, Kumluca Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Etkinliklerinin ikinci akşamında önce Fener Alayı yöresel müzik sanatçıları konseri düzenlendi. Kumluca Hükümet Konağı önünden başlayan Fener Alayı Yürüyüşüne Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner ve vatandaşlar katıldı. Fener alayında meşaleler yakıldı. Bando Eşliğinde yürüyen ekip halkın coşkulu tezahüratları eşliğinde ilçe turu yaptıktan sonra Cumhuriyet Meydanına geldi. Burada saygı duruşu ve istiklal marşının okumasından sonra Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya konuşma yaptı. Belediye Başkanı Çetinkaya’nın konuşmasının ardından Türkü Derleme Sanatçısı Emre Dayıoğlu konseri yapıldı. Emre Dayıoğlu özellikle Ege ve Akdeniz Yöresi Türküleri derlediği için genellikle Teke ve Ege Yöresi eserleri seslendirdi. Sanatçının okuduğu hareketli türkülere eşlik eden genç ihtiyar herkes oynadı.

Cumhuriyet Meydanındaki törenler de 84 yaşındaki Ümmühan Acar kurtuluş şiiri okudu. Kaymakam Hakkı Uzun, Konser ’in sonunda sanatçıya çiçek takdim etti.
 

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KumlucaAntalyaCumhuriyet
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