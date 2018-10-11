Kumluca'ya yeni çöp kamyonu

KUMLUCA Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla satın aldığı çöp taşıma kamyonu Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kumluca Belediyesi araç filosuna katılan çöp taşıma kamyonu 8+1 metreküp kapasiteli ve hidrolik sistemle çalışıyor.

Kamyonun teslim töreninde bilgi veren Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Gelişen ve büyüyen ilçemizde yaptığımız hizmet kalitemizi ve çalışma ağımızı da her geçen gün arttırmamız gerekiyor. Buna bağlı olarak yeni çöp taşıma kamyonu belediyemizin öz sermayesiyle araç filomuza kazandırdığımız sıfır kilometre. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze teslim ettik. Kazasız, belasız hayırlı görevler diliyoruz" dedi.