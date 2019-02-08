Kumluca Belediyesi'nde şubat meclisi

Kumluca Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.

Kumluca Belediyesi'nde şubat meclisi
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KUMLUCA Belediye meclisi 7 maddeyi görüşmek üzere şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Yusuf Göven'in yönettiği oturumda Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün Mavikent ve Beykonak mahallelerindeki bilirkişi seçimi görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca Ziraat Bankası Mavikent Şubesi'nin gayrimenkul sözleşme yenilenmesi görüşüldü. Mavikent Mahalle Muhtarı tarafından verilen önergeyle 2015 yılı kasım ayında motosiklet kazasında vefat eden Mehmet Mencik'in adı Mavikent Mahallesi'nde boş bulunan sokağa verilmesi kararlaştırıldı. Mecliste son olarak Fen İşleri Müdürlüğü'nün vermiş olduğu önergenin imar komisyonuna sevk edilmesi kararlaştırılarak, meclis toplantısına son verildi.

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