Korkutelili muhtarlar genel kurul yaptı

KORKUTELİ Muhtarlar Derneği olağan genel kurul toplantısı Korkuteli Belediye Düğün Salonu'nda tüm mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti. Divan başkanlığına Bozova Mahalle Muhtarı Osman Bayındır, divan üyeliklerine ise Uzunoluk Mahalle Muhtarı Muhammet Ali Üzüm ve Aşağıpazar Mahalle Muhtarı Tekin Korucu seçildi.Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, "İlçemizde görev yapan 58 muhtarımızın tamamı derneğimize üyedir. Bu da bizlere onur ve gurur vermektedir. Derneğimiz bir resmi kurum gibi ciddi ve özverili olarak çalışıp tüzüğümüz dahilinde muhtarlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya ve sorunlarını gidermeye çalıştık. Derneğimizi mümkün olduğu kadar açık tutup muhtarlarımıza hizmet vermeye çaba gösterdik. Kurum ve kuruluşlarla diyalog içerisinde bulunarak muhtarlarımızın iş ve işlemlerinde yardımcı olmaya çalıştık" dedi.Toplantıda yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporu ve 2017-2018 yılı dernek kesin hesapları okunarak oybirliğiyle kabul edildi. Dernek tahmini bütçesi okunarak onaylandı. Yönetim kuruluna tam yetki verildi. Yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi yapıldı. Yönetim kuruluna tek aday olan Kiremitli Mahalle Muhtarı Osman Küçükkarasucu, eski yönetimi tekrar kabul edildi. Küçükkarasucu'nun başkanlığında oluşan yönetimde Esenyurt Muhtarı Mustafa Kubuz, Yukarıkaraman Muhtarı Faruk Bahşi, Duraliler Muhtarı Ramazan Yaylalı, Kargın Muhtarı Ramazan Kara, Leylek Muhtarı Mehmet Akyüz, Dereköy Muhtarı Taner Yaşa seçildi. Denetim kurulu ise Çomaklı Muhtarı Veli Deniz, Beğiş Muhtarı Hüseyin Yalçın, Garipçe Muhtarı Yusuf Özkan'dan oluştu.