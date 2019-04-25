Korkutelili muhtarlar başkan seçti

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Korkuteli Muhtarlar Derneği yeni başkanını seçti. Belediye düğün salonunda gerçekleşen kapalı zarf usulü seçimde Kızılcadağ Mahalle Muhtarı Ramazan Önder ile Kiremitli Mahalle Muhtarı Osman Küçükkarasucu aday oldu. 54 mahalle muhtarının hazır bulunduğu genel kurul toplantısına Türkiye Muhtarlar Federasyonu İl Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı. Önceki dönem Dernek Başkanı Ahmet Uysal, "İlçemizin değerli muhtarları öncelikle yeni seçilen muhtarlarımıza hayırlı çalışmalar dilerim. Muhtarlık yerel yönetimlerin temel taşıdır. 25 senelik görev süremde edindiğim tecrübeler doğrultusunda muhtarlık çok sadık, halka hizmet anlamını taşıyan bir görevdir" dedi. Yoklama, saygı duruşu ve divan üyelerinin seçilmesinin ardından konuşma yapan Türkiye Muhtarlar Federasyonu İl Başkanı Mustafa Yılmaz da "Demokrasinin temel taşı muhtarlarımız yeniden ve ilk kez seçildiğiniz görevleriniz hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle Korkutelili muhtarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü bazı yerlerde ilk genel kurullarda çoğunluk sağlanamıyor. İlk toplantıda çoğunluğu sağlamanız görevinizi ciddiye aldığınızı gösteriyor. Seçilen tüm muhtarlarımızı federasyonumuza üye olmaya davet ediyorum" diye konuştu. 54 muhtarın oy kullandığı seçimde 45 oy alan Kiremitli Mahallesi Muhtarı Osman Küçükkarasucu, Korkuteli Muhtarlar Derneği başkanlığına seçildi. Ramazan Önder ise 9 oyda kaldı. Osman Küçükkarasucu, kendisini destekleyen, desteklemeyen tüm mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Osman Küçükkarasucu başkanlığındaki Muhtarlar Derneği yönetimine Esenyurt Muhtarı Mustafa Kubuz, Yukarıkaraman Muhtarı Feridun Bahşi, Duraliler Muhtarı Ramazan Yaylalı, Kargın Muhtarı Ramazan Kara, Leylek Muhtarı Mehmet Akyüz ve Dereköy Taner Yaşa seçildi.