Korkuteli Şoförler Ve Otomobilciler Odasında Istık, üçüncü Kez başkan seçildi

MEVCUT Başkan Kemal Istık, rakibi Durmuş Karataç karşısında 132 oy fark yeniden Korkuteli Şoförler ve Otomobilciler odası başkanı oldu.

Korkuteli Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasının Olağan Genel Kurul öncesinde Divan Başkanlığına Mehmet Ali Alkan, Süleyman Şahin, Himmet Kolak, Hüseyin Tatlı seçildi. Toplantıda daha sonra saygı duruşu ve istiklal marşının okunup, başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verildi.

Başkan adayı Durmuş Karataş, mevcut başkan Kemal Istık’ta metal yorgunluğu olduğu için başkanın değişmesi gerektiğini söyledi. Kürsüye çıkan Başkan Kemal Istık, “Arkadaşımız benim metal yorgunluk nedeniyle değişmemi istiyor. Ben ayaktayım. Çalışacak gücüm var. Bunu sandık belirler” dedi.

389 üyesi bulunan oda seçiminde 304 üye oy kullandı. Kemal Istık 218 oy, Durmuş Karataç 86 oy aldı. Seçim sonrası konuşan Durmuş Karataç, mevcut Başkan Kemal Istık’a başarılar diledi. Divan Başkanı Mehmet Ali Alkan her iki adayı tebrik etti.

Kemal Istık başkanlığındaki Korkuteli Şoförler ve Otomobilciler odası yönetimi şu şekilde oluştu: Adnan Demir, Muhammet Koyun, İsmail Kocabörek, Mehmet Torun, Şerafettin Önce, Ömer Erkış’tan oluştu.