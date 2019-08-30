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Korkuteli'nde Jandarmadan yol kontrolü

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri Korkuteli- Elmalı karayolunda yol kontrolleri yaparak, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

BÖLGE 30.08.2019, 11:26 Melike Temir
Korkuteli'nde Jandarmadan yol kontrolü
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KORKUTELİ Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Korkuteli- Elmalı karayolunda rutin yol kontrollerini sürdürdü. Durdurulan motosiklet ve araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, özellikle motosiklet sürücülerinin kask takmaları, araç sürücülerinin ise emniyet kemeri kullanmalarının hayati önem taşıdığına işaret etti.

#Korkuteli #Jandarma
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