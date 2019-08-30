Korkuteli'nde Jandarmadan yol kontrolü

KORKUTELİ Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Korkuteli- Elmalı karayolunda rutin yol kontrollerini sürdürdü. Durdurulan motosiklet ve araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunurken, özellikle motosiklet sürücülerinin kask takmaları, araç sürücülerinin ise emniyet kemeri kullanmalarının hayati önem taşıdığına işaret etti.