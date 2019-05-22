Korkuteli HEM'de yıl sonu sergisi

KORKUTELİ Sevim- Cevat Soyiç HEM'in yıl sonu sergisi HEM binası önünde gerçekleşti. Açılışa Kaymakam Ömer Çimşit, Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, Emniyet Müdürü Hakan Selen, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, CHP İlçe Başkanı Yıldıray Çıldır ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Ziya Çimen gerçekleştirdi. HEM mehteran takımın gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından HEM halk oyunları kursiyerleri gösteri sundu. HEM Müdürü Öznur Taşkan, "Merkezimiz bünyesinde Eylül 2018- Mayıs 2019 tarihleri arasında 155 kurs açtık. Bu kurslardan 18'i diğer kurumlarla yapılan protokoller kapsamında açılan kurslardır. Başta Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere beraber çalıştığımız tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Açılan 155 kursta 4 bin 514 kursiyerimiz eğitim aldı. 4 bin 514 kişinin 2 bin 700'ü kadın, 1814 tanesi erkek kursiyerdir" dedi. Konuşmalardan sonra Kaymakam Ömer Çimşit ve diğer protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini birlikte kesti. Daha sonra kursiyerlerin yaptığı eserler incelendi.