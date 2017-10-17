Korkuteli Emniyeti'ne 2 yeni komiser

KORKUTELİ İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine atanan Komiser Uğur Efe ve Komiser Mehmet Demirci görevlerine başladı. Polis akademisi mezunu Komiser Uğur Efe, Polis merkezi amirliğinde göreve başlarken, Polis akademisi mezunu Komiser Mehmet Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro amiri olarak göreve başladı.

Komiserler Efe ve Demirci, Korkuteli’nin güzel bir ilçe olduğunu ifade ederek, halkın rahat ve huzurlu bir şekilde yaşam sürmeleri için gece gündüz çalışacaklarını söylediler.