Korkuteli Emniyeti'ne 2 yeni komiser

KORKUTELİ İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine atanan Komiser Uğur Efe ve Komiser Mehmet Demirci görevlerine başladı. Polis akademisi mezunu Komiser Uğur Efe, Polis merkezi amirliğinde göreve başlarken, Polis akademisi mezunu Komiser Mehmet Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro amiri olarak göreve başladı.
Komiserler Efe ve Demirci, Korkuteli’nin güzel bir ilçe olduğunu ifade ederek, halkın rahat ve huzurlu bir şekilde yaşam sürmeleri için gece gündüz çalışacaklarını söylediler.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.