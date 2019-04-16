Korkuteli'de yeni dönemin ilk meclisi

KORKUTELİ Belediyesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından oluşan yeni meclis dönemin ilk toplantısını Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'in yönettiği oturumda gerçekleştirdi. Toplantıda 12 Milliyetçi Hareket Partisi, 6 Saadet Partisi, 3 Cumhuriyet Halk Partisi, 3 İYİ Parti ve 1 AK Parti meclis üyesi hazır bulundu. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, yerel seçimlerle birlikte yenilenen belediye meclisinin 5 yıl boyunca görev yapacağını belirterek, "Önümüzdeki 5 yılda Korkuteli ve halkımız için güzel işler yapacağımız inancıyla seçilen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. Gündemin ilk maddesinde meclis katip üyelikleri seçimleri yapıldı. 2 kez gerçekleşen kapalı oylamada 13-13 eşitlik çıkınca kurayla meclis katip üyeliklere Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hatice Demir ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden Mustafa Kızılsert seçildi. Yedek üyelikler de Ayhan Tığrak ile Nazan Yavuz oldu. Daha sonra meclis başkan vekilliği seçimleri yapıldı. 2 kez gerçekleşen kapalı oylama sonrası oyların yine 13-13 çıkmasıyla kura sonucu Birinci Başkanvekili AK Parti'den İlhami Yıldıran, İkinci Başkanvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden Turgut Kara oldu. Saadet Partisi'nden Celal Büyükyıldız ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden Lütfi Yapıcı, belediye encümeni seçildi. Mecliste ihtisas komisyonları üye sayısının 5 olması oybirliğiyle belirlendi. Plan ve Bütçe Komisyonu'na İsmet Senekçi, Ogün Taş, Abdurrahman Caran, Yüksel Atmaca ve Hatice Demir; Planlama ve İmar Komisyonu'na Süleyman Uğurlu, İlhami Yıldıran, Osman Deviren, İrfan Yılmaz ve Ese Onuk seçildi. Hukuk Komisyonu'na Mustafa Kızılsert, Tülay Yıldız, Muharrem Akten, Ayşegül Pınar ve Nazan Yavuz seçildi. Mülkiyet Değerlendirme Komisyonu'na Abdurrahman Caran, Ogün Taş, İsmet Senekçi, Ayhan Tığrak, Yusuf Sarıcalar seçilirken, Gençlik ve Spor Komisyonu'na Yusuf Yıldız, Osman Deviren, Nuray Bakacak, Nazan Yavuz, Ali Ateş; Çevre Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'na Lütfi Yapıcı, Nuray Bakacak, Yusuf Yıldız, Yusuf Sarıcalar, Turgut Kara; İsim Belirleme Komisyonu'na Süleyman Uğurlu, Tülay Yıldız, Mustafa Kızılsert, Mehmet Manavoğlu, Osman Manis seçildi. Mecliste Akdeniz Belediyeler Birliği'ne 2 asil, 1 yedek üye seçimi de yapıldı. Bunun sonucunda Mehmet Manavoğlu ve Ali Ateş asil üye seçilirken, yedek üye ise Ayhan Tığrak oldu. Mecliste 2018 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Rapor görüşülürken Belediye Başkanı Ömer İşlek yasa gereği meclis başkanlığını Birinci Başkanvekili İlhami Yıldıran'a devretti. Yapılan görüşmelerin ardından rapor oybirliğiyle kabul edildi. Meclisin son gündeminde Denetim Komisyonu raporu görüşüldü. Belediye Başkanı Ömer İşlek belediyenin borçlarını açıkladı. İller Bankası borcunun 28 milyon 89 bin 842 lira, esnaf borcunun 9 milyon 870 bin 361 lira, maliye borcunun 6 milyon 558 bin 882 lira, Emekli Sandığı borcunun 1 milyon 100 bin 550 lira, SGK borcunun 4 milyon 106 bin 419 lira olmak üzere toplam borcun 49 milyon 726 bin 54 lira olduğunu aktaran Başkan İşlek, alacakların toplamının ise 7 milyon 795 bin 170 lira olduğunu söyledi. AK Parti adına konuşan İlhami Yıldıran rapora itirazlarının olmadığını belirtirken, İYİ Parti sözcüsü İrfan Yılmaz ise eski Başkan Hasan Gökce'nin görevi devrettiği dönemki borçla son açıklanan borç arasında 13 milyon liralık fark olduğunu söyledi. Meclis oturumu dilek ve temennilerle sona erdi.