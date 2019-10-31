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Korkuteli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılı Korkuteli'de coşkuyla kutlandı.

BÖLGE 29.10.2019, 15:21
Korkuteli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
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KORKUTELİ Şehitler Anıtı'nda gerçekleşen kutlamalar için öğrenciler, velileri ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinde gelerek alanı doldurdu. Korkuteli'nde ilk olarak Kaymakam Ömer Çimşit makamında tebrikleri kabul etti. Ardından Kaymakam Ömer Çimşit, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Tuncay Kaplan, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ömer Çimşit günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Kaymakam Çimşit, "Bundan tam 96 yıl önce bugün havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz bu topraklarda, 600 yıllık bir cihan devletinin enkazı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yeni bir devlet kurulmuştur. Büyük Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşı, onun önderliğinde büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmüş, tüm zorluk ve imkânsızlıklara rağmen tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazanılmıştır. Bu zafer Cumhuriyetle taçlandırılarak, tarihimizin en büyük devrimlerinden birisi gerçekleştirilmiştir" dedi.Konuşmanın ardından Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi öğrencisi Umut İzol '29 Ekim' isimli kompozisyonunu okudu. Daha sonra lise öğrencileri tarafından şiirler okundu. Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi halk oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Cumhuriyet Gülhizar- Osman Sarıca Ortaokulu- İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu. Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere Kaymakam Ömer Çimşit, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Tuncay Kaplan, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bedir tarafından ödülleri verildi. Halkın da yoğun katılımıyla gerçekleşen tören resmigeçitle sona erdi. Resmigeçitte Korkutelili gaziler yoğun alkış aldı.

#Korkuteli #cumhuriyet bayramı
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