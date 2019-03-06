Korkuteli Belediye Meclis son kez toplandı

MECLİSİN sonunda Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, 5 yıl boyunca meclis üyeleri ile birlikte her zaman örnek bir dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, Korkuteli’ne yaptıklarını hizmetlerden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan İrban, “5 yıllık dönemin bir ay sonra sonuna gelmiş olacağız. Korkuteli’miz için hep beraber Korkuteli Belediye Meclisi’nde AK Parti, MHP, İyi Parti, CHP meclis üyeleri olarak hizmet ettik. İnşallah halkımıza, Korkuteli’mize en güzel hizmet üretme noktasında güzel bir birliktelikle bu 5 yılı tamamlamış oluyoruz” dedi.

