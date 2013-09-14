Köpeğiyle oynarken tramvay çarptı

ANTALYA' da tramvay yolu üzerinde bulunan yeşil alanda köpeğiyle oynayan 22 yaşındaki Sami Cömert , tramvay çarpması sonucu kolundan yaralandı. Olay önceki gün saat 16.30 sıralarında, Çallı Emniyet Müdürlüğü önündeki tramvay hattında meydana geldi. Köpeğiyle yeşil alanda oynayan Cömert, arkadan tramvayın çarpmasıyla yere düştü. Cömert, olay yerine gelen 112 acil servis görevlilerince ayakta tedavi edildi. Köpeğiyle sürekli aynı noktada oynadığını söylen Sami Cömert, tramvayın ikaz kornasını kullanmadığını öne sürerek, "Tramvaylar bu noktada yavaş seyreder. Sürücü ikaz için korna kullansaydı bu olay yaşanmazdı" dedi.

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