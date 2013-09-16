Konyalılar'dan dev kampanya

- Mustafa ADIYAMAN

AVSALLAR beldesi, Merkez Mahallesi, Söğüt Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Konyalılar Restoran Etli Ekmek ve Kebap Salonu sahibi Murat Turhan, dev bir kampanya başlattı. Konya'dan getirdiği tanınmış etli ekmek ve kebap ustasıyla müşterilerine hizmet veren Turhan, birinci sınıf malzemeden üretilmiş etli ekmek, bol yeşillik, çiğ köfte, yayık ayran, haydari, ezme ve tatlıdan oluşan menüyü 8 TL'ye müşterilerine sunduklarını açıkladı.

Konya tandır kebabın porsiyonunu 16 TL, çiğ köftenin porsiyonunun 7 TL, tavuk döner ve yayık ayranın 3 TL ve sulu yemek, pilav ile salatayı da 7 TL'ye verdiklerini söyleyen Turhan, "Tüm çeşitlerimizde müşterilerimizin damak tadına hitap edebilmek için birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Fiyatlarımızı uygun tutarak, sürümden kazanmayı ilke edindik. Tüm Avsallar halkını ve esnaflarımızı kampanyamızdan faydalanmaya davet ediyoruz" dedi. Turhan, vatandaşların ve esnafların 517 44 66 veya 0 542 637 24 13 nolu telefonlara paket siparişi verebileceklerini sözlerine ekledi.