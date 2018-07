KONSEM’de seramiğe ‘özel’ ilgi

HER yaz döneminde 2 binin üzerinde öğrenci, KONSEM Yaz Okulu’nda ilgi duydukları kurslar ile kendilerini geliştiriyor, yaşıtları arasında fark oluşturuyor. Konyaaltı İlkokulu’nda kaynaştırma sınıfı öğrencisi olan Nilsu Ant, KONSEM Yaz Okulu’nda seramik kursu eğitimi alıyor. Nilsu Ant, kursun olduğu günler oldukça mutlu şekilde hazırlanıyor ve KONSEM’de arkadaşlarıyla birlikte derse katılıyor. İş önlüğünü giyiyor, malzemelerini özenle hazırlıyor ve çamurdan yapacakları eşyaya odaklanıyor.

KONSEM Yaz Okulu’nda 80 kurs ve 17 branşta 2 binin üzerinde kursiyerin eğitim gördüğünü dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu kursları her yıl daha da çeşitlendirdiklerini söyledi. Başkan Böcek, KONSEM Yaz Okulu’nda seramik kursuna katılan Konyaaltı İlkokulu’nda kaynaştırma sınıfı öğrencisi Nilsu Ant’ın diğer öğrenci arkadaşları gibi seramiğe dair incelikleri keşfettiğini ve uygulama dersleri ile de bunu pratiğe döktüğünü söyledi. Nilsu Ant gibi özel öğrencilere her zaman kucak açtıklarını ifade eden Muhittin Böcek, her bir bireyin keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneğinin olduğuna inandığını kaydetti.