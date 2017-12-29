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Konaklı'dan Başkan Yücel'e hizmet teşekkürü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Sanayi Sitesi’nde esnafla toplantıda buluştu

Konaklı'dan Başkan Yücel'e hizmet teşekkürü

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Sanayi Sitesi’nde esnafla toplantıda buluştu

29 Aralık 2017 Cuma 16:44
Konaklı'dan Başkan Yücel'e hizmet teşekkürü
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Sanayi Sitesi'ndeki esnafın düzenlediği toplantıya katıldı. Hiç talepleri olmadığı halde Başkan Yücel'in sanayi çarşısının yeniden dizayn edilmesi yolunda talimat verdiğini söyleyen bölge esnafı, "Başkanımızın talimatı ile başta yağmursuyu giderleri ve yollarımız yapılarak sanayinin yolları sıcak asfaltla kaplandı. Sanayi sitesi ve bölgemizde yapılan hizmetler ve yatırımlar için Başkan Yücel'e teşekkür etmek istedik" dediler. Konaklı Sanayi Sitesi esnafına davetleri için teşekkür eden Başkan Yücel, “Vatandaşın ve esnafın mutluluğu için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Kırsalda kısa vadeli projelerle yol, altyapı ve sosyal tesis ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılıyoruz. Merkezde ise daha uzun vadeli projelerle Alanya’nın marka değerini artırma çabası içerisindeyiz. Bu yaz batı bölgesi yaylalarındaydık. Bu konudaki hizmetlerimiz devam edecek. Ayrıca Konaklı Mahallesi'ne 9 bin metrekare bir alanda, içerisinde Eşgilik Düğün Salonu'nun da olduğu sosyal tesisi bu yıl içerisinde kazandıracağız. Güney Mahallesi’ndeki düğün salonunun perde istinat duvarları tamamlandı. Ocak ayı içerisinde ihalesini yapacağız. Bölgede sadece yol, altyapı değil, aynı zamanda halkın sosyal tesis ihtiyaçlarını da mahalle ayrımı gözetmeden karşılıyoruz" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 29.12.2017 16:54
Anahtar Kelimeler:
EsnafKonaklı Sanayi SitesiAdem Murat Yüce
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