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Kırgızlardan Başkan Topaloğlu'na ziyaret

Kırgızeli Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rasgül Kadirova ve beraberindeki heyet Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

BÖLGE 09.10.2019, 16:55
Kırgızlardan Başkan Topaloğlu'na ziyaret
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KIRGIZELİ Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rasgül Kadirova, Yurdum Türkmeneli Derneği Başkanı Yunus Bayatlı, Kırgız sanatçı Beksultan Alimbekov, Türk Dünyası Platformu Başkanı Mustafa Yılmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarete gelen heyet, Kırgız sanatçı Alimbekov'un Kemer bölgesinde klip çekmek istemesi dolayısıyla Başkan Topaloğlu'ndan destek istedi.Başkan Topaloğlu, Kemer ve bölge tanıtımına katkı sağlanması amacıyla çekilecek klip çalışmaları için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.Başkan Topaloğlu, Kemer'in Kerkük veya ilçelerinden biriyle kardeş şehir olma teklifine de sıcak baktıklarını kaydetti.Heyet, ziyaret sonrası Topaloğlu'na, Kırgızlar için büyük önem arz eden kalpak ve çapan hediye etti. Kalpak ve çapanı giyen Başkan Topaloğlu, heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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