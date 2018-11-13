Kepez’in üçüncü kreşi açılıyor

KEPEZ Belediyesi’nin hizmet alanları arasında en beğenilen eğitim kurumlarından Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin Ahatlı Mahallesi’ndeki üçüncü şubesi hizmete açılıyor. Kepez Belediyesi tarafından ilki Teomanpaşa Mahallesi’nde hizmete giren ve eğitim kalitesi ile beş yıldızlı hizmet veren kreşler zincirine bir yenisi daha ekleniyor. Yoğun talep üzerine ikinci şubesi Özgürlük Mahallesi’nde hizmete sunulan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nin üçüncü şubesi de Ahatlı Mahallesi’nde 15 Kasım Perşembe saat 11.00’da düzenlenecek açılış töreni ile hizmete giriyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ilçeye kazandırdığı projelerden biri olan kreş ve gündüz bakım evinin Ahatlı şubesi, 5 sınıfı, uyku odası, 50 kişilik çok amaçlı salonu, oyun alanı, yemekhane ve 755 metrekare alanı ile en büyük şube olacak.

Her sınıfın 20 kişilik olduğu kreşlere, 36 ile 72 aylık çocuklar alınarak İngilizce, değerler eğitimi, spor, drama gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Dönem içinde birçok eğitici gezilerin düzenlendiği kreşler, 5 yıldızlı hizmet sunuyor. Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde çocuklara kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı imkanı sunuluyor. Her yiyecek hizmeti, kreşlerin kendi mutfaklarında titizlikle hazırlanıyor. Böylece dışarıdan gelecek yiyeceklerden kaynaklanan herhangi bir hijyen sorununun da önüne geçilmiş olunuyor. Adnan Selekler Caddesi üzerinde hizmete açılacak olan Ahatlı Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakım Evi, 150 öğrenci kapasiteli olarak inşa edildi.