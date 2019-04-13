Kepez'de ilk meclis

KEPEZ Belediye Meclisi, yerel seçimlerin ardından ilk kez toplandı. Kepez Belediye Başkanlığı'nda 3'üncü dönemi başlayan Hakan Tütüncü'nün başkanlığındaki toplantıda yeni dönemin komisyon üyeleri, belediye encümeni ve başkanvekilleri belirlendi. Az sayıdaki imar maddesinin görüşüldüğü mecliste konuşan Tütüncü, önceki dönemde meclisin uyum içinde çalıştığını belirterek, Kepez Meclisi'nin bu konuda Antalya'da örnek olduğunu kaydetti. Başkan Tütüncü, yeni dönemde de bu meclis üyeleriyle Kepez için önemli işler başaracaklarını söyledi.