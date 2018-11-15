Kemerli turizmciler sezona veda etti

KEMER Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) tarafından Kemer Belediyesi'nin desteğiyle Kemer'de hizmet veren otellerin yöneticileri, yerli ve yabancı acente yetkililerinin katılımıyla 2'nci Kemer Yaz Sezonu Kapanış Galası yapıldı. Galaya Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Seyir Astsubay Kıdemli Başçavuş Ulvi Gören, KETOB Başkanı Şener Gürler, Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak, Kemer Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, otel sahipleriyle genel müdürler ve acente yetkilileri katıldı.

KETOB Başkanı Şener Gürler, organizasyona katılanlara teşekkür ederken, "2018 yılı için bütün acentelere, Kemer'e hizmet veren, misafir gönderen bütün acentelere teşekkür ediyoruz. 2019 yılında da acentelerimizin Kemer'e aynı ilginin gösterilmesi ve Kemer bölgesinin tanıtımına destekte bulunmalarını temenni ediyoruz. Herkese gelecek yıl için şimdiden hayırlı işler diliyorum" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, geçen yıllarda Kemer tanıtımı için yaptıklarını anlatırken, Rus uçağının düşürüldüğü yıl turizmcilerle birlikte yaptığı hamlenin bugün ne kadar öneli olduğunu daha iyi anladıklarını söyledi. Başkan Gül, "Bizim de bugün yoğun bir günümüzdü. Biz de 2 gündür Ankara'daydık. Artık bir 5 yıl daha beni çekmek zorundasınız. Belediye başkan adaylığımızı Sayın Genel Başkanımız açıkladı. Sizlerle bir 5 yıl daha beraber olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahne alan şarkıcı Linet sevilen parçalarını seslendirirken, kıyafetiyle de ilgi odağı oldu. Konser yaklaşık 1 saat sürerken, salonu dolduran turizmciler de şarkıcıya eşlik etti.