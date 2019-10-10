Kemer turizmi için toplandılar

KEMER Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya, Kaymakam Murtaza Dayanç, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Şener Gürler, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, Kemer Esnafları ve Turizmciler Derneği (KESDER) Başkanı Abdullah Çilengir, belediye meclis üyeleri ve Türkiye'nin önde gelen tur acentelerinin temsilcileri katıldı.Toplantıda, turizmin kalbinin attığı yer olan Kemer'in marka değerini yükseltmek ve daha modern bir hale getirerek Kemer'i hak ettiği yere getirmek için fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda genel itibariyle gürültü kirliliği, otopark sorunları, trafik sorunları, esnafın genel sorunları, turisti çarşıya çekebilmenin yolları, Kemer'i cazibe merkezi haline getirmek, turistlere yönelik sosyal aktiviteler, turizmi çeşitlendirmek, Türkiye'yi karalayan tur rehberleri gibi konular konuşuldu.



'TURİZM BACASIZ FABRİKADIR'



Kaymakam Murtaza Dayanç, toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin Kemer'de çok önemli olduğunu belirterek, yaklaşık bir aydır turizm sektöründeki gelişmeleri incelediklerini söyledi. Turizme devlet bakışı açısıyla baktıklarını aktaran Kaymakam Dayanç, "Turizm bacasız fabrikadır. Bu sektör, ülkemizin önemli döviz kaynaklarından biri. Daha önce birçok defa otelcilerle ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler yaptık. Görüşmelerin ana teması turizmi nasıl daha hareketli hale getirebiliriz, turizmi yıl geneline nasıl yayabiliriz, bölgenin tanıtımı için daha nitelikli neler yapabiliriz olmuştur. Özellikle son yıllarda sivil toplum kuruluşları bu işe kafa yormaya başlamış. Herkesin kıymetli fikirleri var. Bu fikirleri, ortak bir noktada buluşarak değerlendirmek gerekiyor. Biz de burada devlet adına üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.



'AMACIMIZ KEMER'E DAHA FAZLA TURİST GETİRMEK'



Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'de bir ilki gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, turizm sektöründe çalışan ve sektörde söz sahibi olan herkesin toplantıya katıldığını söyledi. Başkan Topaloğlu, turizm sektöründe yaşanan sıkıntıları ve gelişmeleri konuşmak için toplandıklarına vurgu yaparak, "Amacımız, Kemer'e daha fazla turist getirmek. Getirdiğimiz turisti de ülkesine memnun şekilde göndermek. Biz özeleştirimizi yapacağız. İsteğimiz herkesin evine ekmek götürebilmesi. Toplantının amacı Kemer neden geriye düştü? Neden çıtayı yükseltemiyoruz? Bilimsel bir çalışma yaparak yüz yüze görüşmek istedik. Hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.Türkiye'ye ve Kemer bölgesine en fazla turist getiren acente sahipleri ve temsilcileri, sektörde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini bildirdi. Acente temsilcileri genel olarak esnaf ile turistler arasında yaşanan sıkıntıları dile getirerek, bu konuda yapılması gerekenler hakkında fikirlerini bildirdi.Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yaşanan sorunlar ile ilgili yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerini kaydetti.